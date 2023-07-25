الكورية كيسي فير تدخل تاريخ مونديال السيدات

أصبحت الكورية الجنوبية كيسي فير أصغر لاعبة تشارك في بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات عندما شاركت كبديلة مع منتخب بلادها في المباراة أمام منتخب كولومبيا يوم الثلاثاء.

ودخلت فير ملعب المباراة في الدقيقة 78 وهي تبلغ 16 عاما و26 يوما، حيث كانت أصغر بثمانية أيام من النيجيرية إفيانيي شيغيني التي كانت أصغر لاعبة تشارك في البطولة في نسخة 1999.

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وأصبحت فير أول لاعبه من أصل مختلط، رجل أو سيدة، تلعب لكوريا الجنوبية في كأس العالم.

ولدت فير في الولايات المتحدة، حيث أن والدتها من كوريا الجنوبية، ووالدها أميركي.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" تصريحات لفير عقب الخسارة بهدفين نظيفين، قالت فيها : كنت فخورة للغاية وأشعر بفخر كبير لارتدائي زي المنتخب الكوري.