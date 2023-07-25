تعرض نجل ليبرون جيمس إلى أزمة قلبية خلال التمارين

تعرّض بروني جيمس، النجل الأكبر لنجم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ليبرون جيمس، لسكتة قلبية خلال التمارين مع فريق جامعة ساوث كاليفورنيا، وذلك وفق ما أفادت العائلة في بيان الثلاثاء.

وأفاد البيان الذي اطلعت عليه وكالة "فرانس برس" أن بروني (18 عاماً) انهار في الملعب أثناء التمارين مع فريق الجامعة الاثنين، وأضاف: بالأمس أثناء التمارين، أصيب بروني جيمس بسكتة قلبية. تمكن الطاقم الطبي من علاجه ونقله الى المستشفى. هو الآن في حالة مستقرة ولم يعد في وحدة العناية المركزة.

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وناشد البيان احترام خصوصية العائلة وأتبع: سنقوم بتزويد وسائل الإعلام بأي جديد عندما يكون هناك المزيد من المعلومات.

ونقل موقع "تي ام زي سبورتس" عن مصادر مطلعة على ما حصل أنه تم الاتصال بالنجدة في الساعة 9:26 صباحاً الإثنين من مركز غالين التابع لجامعة ساوث كاليفورنيا حيث يلعب الفريق مبارياته ويتمرن، ونُقل بروني جيمس الذي كان فاقداً للوعي، بواسطة سيارة إسعاف الى المستشفى.

ويُعَدُ بروني موهبة مميزة صاعدة في رياضته وتوقع له كثر أن يسير على خطى والده نجم لوس أنجليس ليكرز الحالي وكليفلاند كافالييرز وميامي هيت سابقاً.

وبلغ متوسطه 14 نقطة و5 متابعات و3 تمريرات حاسمة خلال عامه الثانوي الأخير في سييرا كانيون قبل أن يتخذ قراره باللعب لفريق تروجنز التابع لجامعة ساوث كاليفورنيا.