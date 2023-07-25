غندوغان: حضرت إلى برشلونة من أجل المتعة

أكد إلكاي غندوغان، المنضم حديثا لبرشلونة الإسباني أن فريقه الجديد مطالب دائما بالمنافسة على الألقاب بما في ذلك دوري أبطال أوروبا.

ووصل اللاعب الألماني الدولي لكامب نو هذا الصيف في صفقة انتقال حر بعدما قاد مانشستر سيتي للتتويج بالثلاثية.

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وقال غندوغان (32 عاماً) في تصريحات لصحيفتي "سبورت" و"موندو ديبورتيفو" الإسبانيتين إنه يريد مواصلة النجاح في برشلونة، وأضاف: أنا هنا لأفوز، بالدوري، بالكأس، وبدوري أبطال أوروبا.

وأتبع: قدمت موسما عظيما مع مانشستر سيتي، ولكني أريد مواصلة الفوز بالألقاب. لذلك حضرت إلى هنا للاستمتاع بكرة القدم، ولكن أيضا لتحقيق الانتصارات. الانتصارات فوق كل شيء.

وفاز برشلونة بلقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي، ولكنه لم يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا منذ عام 2015، وفشل في عبور دور المجموعات في الموسمين الماضيين.



وأشار غندوغان: الجودة موجودة. ولكن الأمر لا يتطلب الجودة فقط، يتطلب العقلية، الاستمرارية، وفي بعض الأحيان للقليل من الحظ في الأوقات المناسبة.