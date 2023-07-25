فوز تاريخي لسيدات الفلبين على نيوزيلاندا في كأس العالم

حققت الفلبين فوزا مفاجئا بنتيجة 1-صفر على نيوزيلندا، التي تشارك في استضافة كأس العالم للسيدات، ضمن منافسات المجموعة الأولى بالمسابقة يوم الثلاثاء.



وكانت الفلبين قد خسرت 2-صفر في الجولة الافتتاحية أمام سويسرا، بينما دخلت نيوزيلندا المباراة بثقة بعدما حققت انتصارها الأول على الإطلاق في المسابقة بالتفوق على النرويج البطلة السابقة، وبدا أن صاحبة الأرض ستشق طريقها نحو دور الستة عشر.



لكن الفلبين حافظت على آمال التأهل بتحقيق فوزها الأول على الإطلاق في نهائيات كأس العالم.



وسجلت المهاجمة سارينا بولدن هدف الانتصار بضربة رأس في شباك الحارسة فيكتوريا إيسون في الدقيقة 24، أمام حوالي 32 ألف مشجع. وهذا أول هدف للفلبين في كأس العالم بصفة عامة.



وضغطت نيوزيلندا بكل قوة وصنعت أكثر من فرصة خطيرة دون أن تتغير النتيجة حتى النهاية.



وستلعب الفلبين في ختام منافسات المجموعة أمام النرويج بطلة العالم 1995 يوم الأحد، بينما تتنافس نيوزيلندا مع سويسرا.

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