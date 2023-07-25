كيميتش يغلق الباب أمام برشلونة

لا توجد أي نية لدى جوشوا كيميتش لاعب وسط فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، للرحيل عن الفريق، بعد التكهنات التي انتشرت مؤخرا بشأن مستقبله مع النادي، والتي ربطته ببرشلونة الإسباني.

وقال كيميتش، يوم الثلاثاء في طوكيو، مع بداية جولة الفريق في آسيا استعدادا للموسم الجديد :متأكد من أنني سألعب مع بايرن ميونخ في الموسم المقبل. على الأقل لا توجد لدي خطط أخرى.

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ويتواجد كيميتش "25 عاما" مع بايرن منذ عام 2016 كما أن عقده ممتد حتى 2025.

ويعتبر كيميتش لاعبا أساسيا في الفريق ولكنه لم يقدم العروض المنتظرة منه بنهاية الموسم الماضي، وأشعلت تصريحات توماس توخيل، مدرب بايرن، الأخيرة التكهنات بشأن مستقبل اللاعب.

وقال توخيل إنه لا يضمن من سيبقى في الفريق مع غلق فترة الانتقالات الصيفية ولكنه قال أيضا إن رحيل كيميتش سيكون مفاجأة كبيرة.

ويخوض بايرن أول مباراة له في طوكيو أمام مانشستر سيتي، الفائز بالثلاثية، الأربعاء قبل أن يواجه فريق كاواساكي فرونتال الياباني وبعدها سينتقل إلى سنغافورة لمواجهة ليفربول.

وقال كيميتش : أتطلع للمباراة. مانشستر سيتي أفضل فريق في أوروبا في هذه اللحظة. سنعرف على الفور أين نقف في استعداداتنا.

وقال توخيل إن مباراة الأربعاء ستكون مبكرة للغاية بالنسبة للمدافع الكوري الجنوبي كيم مين جاي الذي انضم للفريق الأسبوع الماضي قادما من فريق نابولي الإيطالي.

وأضاف توخيل : على الأرجح لن يلعب. لقد تطور مع كل الفرق التي لعب لها. سعداء لأنه اختارنا ونتمنى أن يشعر بالراحة معنا وأن يواصل تطوره معنا.