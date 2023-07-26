أربع مواجهات في افتتاح كأس الملك سلمان للأندية العربية

تنطلق يوم الخميس، منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية في نسختها السادسة عشرة والتي تستضيفها السعودية وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل.

وتم تقسيم الأندية المشاركة إلى أربع مجموعات تضم كل مجموعة أربعة فرق، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني لدور الثمانية، وذلك بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.

مادة اعلانية

وتبلغ جوائز بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية أكثر من 10 ملايين دولار، يحصل الفائز باللقب على 6 ملايين دولار، ويحصل صاحب المركز الثاني على 2.5 مليون دولار، فيما تحصل الفرق المتأهلة للمربع الذهبي على 150 ألف دولار، ويحصل كل فريق في دور المجموعات على 100 ألف دولار.

وتنطلق الخميس مباريات الجولة الأولى من البطولة بأربع مواجهات من العيار الثقيل، حيث تفتتح مباريات البطولة بمواجهة تجمع ما بين السد القطري والوداد المغربي ضمن منافسات المجموعة الثانية من البطولة.

وتعد هذه البطولة بمثابة فرصة للسد والوداد لمصالحة جماهيرهما بعد فشلهما في حصد لقب الدوري القطري والمغربي، على الترتيب، في الموسم المنقضي.

ويتطلع الفريقان للظهور بأفضل شكل ممكن وحصد النقاط كاملة من أجل المنافسة على التأهل لدور الثمانية.

وفي ذات المجموعة أيضا سيلتقي الهلال السعودي مع الأهلي طرابلس الليبي.

وبعد أن فشل الهلال في التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين ولقب دوري أبطال آسيا في الموسم المنقضي سيسعى الهلال بكل قوته من أجل الفوز بهذه البطولة خاصة بعدما قام بتدعيم صفوفه بصفقات استثنائية بتعاقده مع سيرجي سافيتش، لاعب لاتسيو، والبرتغالي روبن نيفيز، مهاجم وولفرهامبتون الإنجليزي، والسنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع تشيلسي.

في المقابل يعلم الأهلي طرابلس الليبي أن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق في ظل امتلاك الهلال للعديد من اللاعبين في صفوفه بالإضافة إلى أن الهلال سيحظى بدعم الجماهير لاسيما وأن مباريات تقام في بلاده، إلا أن الفريق رفع شعار التحدي في محاولة لتحقيق نتيجة إيجابية.