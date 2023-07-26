برشلونة يكسر "تابوهاً" عمره 44 عاماً بصورة "الراحل"

كسر جوان لابورتا رئيس برشلونة "تابوهاً" ظل لعقود وذلك عندما أعلن النادي الإسباني يوم الأربعاء قميصه الجديد باللون الأبيض، وهو اللون الذي يشتهر به غريمه التقليدي ريال مدريد.

وسيلعب برشلونة أمام أرسنال يوم الأربعاء بتوقيت لوس أنجلوس "صباح الخميس بتوقيت غرينيتش"، إذ سيرتدي النادي الكاتالوني اللون الأبيض للمرة الأولى منذ 44 عاماً.

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وكان برشلونة يرتدي القميص الأبيض كزي احتياطي في بدايات القرن الماضي، وفعل ذلك في الأربعينات والخمسينات كذلك، وآخر مرة ارتدى فيها ذات اللون في 1979م عندما لعب في ضيافة إيبسويتش تاون الإنجليزي في بطولة الأندية الأوروبية أبطال الكأس.



وتحول اللون الأبيض إلى موضوع جدلي لدى جماهير وأعضاء النادي الكاتالوني بعد ذلك التاريخ، بل إن النادي رفض مقترح شركة "نايكي" الموردة لملابس الفريق بتقديم طقم باللون الأبيض عام 2019م في فترة رئاسة خوسيه ماريا بارتوميو وذلك خوفاً من ردة فعل الجمهور.

وفي المقابل قدم جوان لابورتا فكرة القميص الأبيض مغلفة بصورة الأسطورة الهولندي الراحل يوهان كرويف الذي لعب لبرشلونة في السبعينات الميلادية وكانت إحدى أشهر صوره هي في مباراة أستون فيلا الإنجليزي عام 1978م ضمن بطولة كأس الاتحاد الأوروبي.

وجاء اختيار إطلاق القميص يوم الأربعاء لتزامنه مع لعب برشلونة ودية أرسنال في لوس أنجلوس، وهي المدينة التي عاش فيها كرويف عاماً بعد رحيله عن برشلونة عام 1979 كلاعب في فريق لوس أنجلوس أزتيك.

