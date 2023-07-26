بعد وضعها وشم رونالدو.. لاعبة الأرجنتين: لا أكره ميسي

دافعت المهاجمة الأرجنتينية الدولية ياميلا رودريغيز عن نفسها بعد ظهور وشم لأسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو على ساقها، مؤكدة أن ذلك لا يعني أنها تكره مواطنها بطل العالم ليونيل ميسي.
واجهت اللاعبة البالغة من العمر 25 عامًا انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي من أبناء بلدها بعد أن ظهر وشم على ساقها اليسرى لرونالدو - الغريم التقليدي لقائد الأرجنتين ليونيل ميسي.
وكتبت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: رجاء، كفى، أنا لست بخير. متى قلت إني ضد ميسي؟
تابعت: ميسي هو قائدنا العظيم في المنتخب الوطني، ولكن فكرة أني أقول إن ملهمي ومثالي الأعلى هو سي آر 7 (رونالدو) لا تعني أني أكره ميسي. كفى، هذا متعب ومؤذٍ.
تملك رودريغيز التي دخلت من دكة البدلاء خلال خسارة بلادها ضد إيطاليا 1-0 الاثنين في دور المجموعات لمونديال السيدات، عدة وشوم على جسمها بما فيها للاسطورة الأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا.
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