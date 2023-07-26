صلاح يلتقي صديقه المقرب بعد فراق دام 3 أعوام

التقى النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، صديقه المقرب الكرواتي ديان لوفرين لأول مرة بعد 3 أعوام من افتراقهما، إذ احتفى الاثنان بتلك المناسبة عبر نشر صورهما على حساباتهما الشخصية في "إنستغرام".
ولعب لوفرين مع صلاح 3 أعوام بين عامي 2017 وحتى 2020 وهو العام الذي شهد فوز ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 30 عاماً، ورحل بعدها إلى زينت سان بطرسبرغ الروسي واستقر حالياً في ليون الفرنسي.
ونشر لوفرين صورته وهو يحتضن صلاح وكتب: بعد غياب 3 أعوام، وجدنا بعضنا أخيراً.
وارتبط الثنائي بعلاقة وثيقة، إذ دائما ما ينشر لوفرين صورهما سوياً ويتحدث مدافعاً عنه في أكثر من مناسبة، كما نشر مقطعاً مرئياً عبر "إنستغرام" تظهر فيه صور صلاح في منزل المدافع الكرواتي، كما أن الكوب الذي يشرب به قهوته يحمل صورتهما سوياً، وبالإضافة إلى ذلك قدم له التهنئة بوصوله إلى الهدف رقم 100 في الدوري الإنجليزي وذلك رغم انتقاله من الفريق.
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