لاعبة برشلونة تتراجع وتعتذر عن تصريحاتها

اعتذرت كارولين غراهام هانسن نجمة المنتخب النرويجي لكرة القدم للسيدات على ظهور غضبها خلال مقابلة صحافية عقب تعادل منتخب بلادها مع المنتخب السويسري في بطولة كأس العالم المقامة حاليا بأستراليا ونيوزيلندا.

وشاركت غراهام هانسن بشكل مفاجئ في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء وقرأت بيانا تعتذر فيه عن الواقعة.

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وقالت: أريد فقط أن أعتذر عن تصريحاتي بعد المباراة. بعد المباراة طغت علي عواطفي وأردت أن أعتذر على هذا لزملائي بالفريق، والمدربين، وبلدي.

وأضافت: أعلم أن هذا يسبب قلاقل حول الفريق، عندما اتحدث بنفس الطريقة التي تحدثت بها.

وجلست لاعبة برشلونة على مقاعد البدلاء في المباراة أمام سويسرا والتي أقيمت يوم الثلاثاء، وعند إجراء مقابلة معها عقب المباراة، ادعت أنه لم يتم احترامها.

وقالت :أشعر أنه تم معاملتي بطريقة غير عادلة لمدة عام. لم يتم إظهار الاحترام لي.

وأضافت :الجميع يقولون طوال الوقت أنه يجب أن نقف سويا كفريق وكدولة، ولكني شعرت بالمعاناة.

وبسبب هذا التعادل، يقبع المنتخب النرويجي في قاع ترتيب المجموعة الأولى بنقطة واحدة، وحتى الفوز على منتخب الفلبين في الجولة الأخيرة من دور المجموعات قد يكون غير كاف للتأهل لدور الـ16.