ميسي يقود إنتر ميامي إلى تسجيل رقم تاريخي

سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين في الشوط الأول وصنع هدفا في الشوط الثاني ليقود إنتر ميامي لفوز ساحق 4-صفر على أتلانتا يونايتد ليصعد إلى مرحلة خروج المغلوب في كأس الدوري الأميركي-المكسيكي لكرة القدم صباح الأربعاء "بتوقيت غرينتش".



وبعد نزوله بديلا وتسجيله هدف الفوز في ظهوره الأول مع إنتر ميامي يوم الجمعة الماضي، لم يهدر القائد الجديد للفريق أي وقت في مشاركته الأساسية الأولى مع النادي المنافس في الدوري الأميركي.

وتلقى النجم الأرجنتيتي الفائز بكأس العالم 2022 في قطر تمريرة طويلة من زميله السابق في برشلونة سيرجيو بوسكيتس، وبعد أن ارتطمت تسديدته بالقائم في البداية تابع ميسي الكرة في الشباك ليضع إنتر ميامي في المقدمة في الدقيقة الثامنة وسط صيحات الفرحة من جماهير الفريق صاحب الضيافة.

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وأضاف ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 22 بعد تمريرة من زميله روبرت تايلور الذي سجل ثنائية بنفسه، ليحسم إنتر ميامي صدارة مجموعته في البطولة.

وهذه المرة الأولى التي يتقدم فيها إنتر ميامي بـ3 أهداف في الشوط الأول من أي مباراة منذ تأسيسه عام 2018.



وبهذا الفوز حسم إنتر ميامي صدارة مجموعته في البطولة.