بيلنغهام معجب بأيامه الأولى مع ريال مدريد

أعرب لاعب الوسط الإنجليزي الشاب جود بيلنغهام عن إعجابه بالأسابيع الأولى له ضمن صفوف فريقه الجديد ريال مدريد، وعن ثقته في مساعدة المارد الإسباني على تحقيق طموحاته.

وانتقل بيلنغهام (20 عاماً) من بوروسيا دورتموند الألماني إلى ريال مدريد مقابل حوالي 115 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف، وسجل مشاركته الثانية بقميص النادي العاصمي فجر يوم الخميس، حيث سجل الهدف الأول خلال الفوز الودي على مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل أن يغادر الملعب بين شوطي المباراة.

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وقال بيلنغهام: يبدو أنني أستمتع بالأمر، حتى الآن الأمر يسير بشكل جيد، اللعب مع هذا الفريق ممتع، أتعلم الكثير من النجوم الرائعين، هناك تحديات كبيرة تنتظرنا هذا الموسم.

وتابع: هناك الكثير لنتطلع إليه، إنه أكبر ناد ويضم أفضل اللاعبين، التوقعات عالية كما ينبغي أن تكون، يتعلق الأمر بأن نكون على قدر المسؤولية.

وزاد بيلنغهام بعد المباراة الودية التي أقيمت في هيوستن: كنت واثقا من القدوم إلى هنا لأنني كنت أعرف مدى جودة اللاعبين، أعرف الصفات التي يمكنني تقديمها وأشعر أنني قد دخلت في الأجواء.

وختم: الدور الذي أقدمه ممتع، خضت مباراة جيدة أمام ميلان وكذلك مباراة جيدة اليوم. أريد فقط الحفاظ على الإيقاع في الموسم.