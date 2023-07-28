سالزبورغ ينفصل عن مدربه الشاب يايسله

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أعلن رد بول سالزبورغ بطل دوري الدرجة الأولى النمساوي لكرة القدم يوم الجمعة انفصاله عن ماتياس يايسله وتعيين مساعديه كوخ وهاوزر لقيادة الفريق.
وبدأ يايسله، 35 عاما، مسيرته التدريبية قبل عامين بنادي ليفيرينخ النمساوي قبل أن يصبح مدربا لسالزبورغ ويتألق برفقته في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.
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وبحسب بيان سالزبورغ فإن فلورينس كوخ وألكسندر هاوزر سيتوليان مسؤولية تدريب الفريق خلفا ليايسله.
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