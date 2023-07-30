راشفورد يعترف: أردت مغادرة مانشستر يونايتد

قال ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد إنه فكر في الرحيل عن الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لكن في النهاية قرر البقاء بعد شعوره بحرية في اللعب بعد قدوم المدرب إريك تن هاغ.

وأحرز راشفورد 30 هدفا في الموسم الماضي بجميع المسابقات، وفاز بجائزة أفضل لاعب في يونايتد الذي أنهى الموسم في المركز الثالث وفاز بكأس رابطة الأندية المحترفة.

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ومدد المهاجم البالغ عمره "25 عاما" تعاقده لخمسة مواسم مع يونايتد في وقت سابق من الشهر الحالي.

وأبلغ راشفورد وسائل إعلام بريطانية عند سؤاله عن تفكيره في الرحيل: ربما قليلا قبل مجيء المدرب. لكنها كرة القدم، ويمكن حدوث أي شيء. كل شيء يحدث لسبب، وتن هاغ جاء في الوقت المناسب بالنسبة لي، التوقيت كان ناجحا.

وأضاف: الحرية، ففي السابق كان الوضع جامدا، وفي بعض الأحيان لا تستمتع بكرة القدم وهذا ما حدث معي. لم أستمتع بالقدر الكافي، وكما تعودت.

ويفتتح يونايتد الموسم الجديد بمواجهة ولفرهامبتون واندرارز في 14 أغسطس.