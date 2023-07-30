فيتوريا: كرة القدم السعودية حققت طفرة بعد رونالدو

يعتقد روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، أن كرة القدم السعودية تعيش طفرة بعد انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر الذي فاز معه المدرب البرتغالي بلقب الدوري موسم 2018-2019.
وأصبح الدوري السعودي جاذبا للنجوم منذ انضمام قائد البرتغال إلى النصر في فترة الانتقالات الشتوية، ولحق به الفرنسي كريم بنزيمة قائد ريال مدريد منضما للاتحاد بطل الدوري ثم نغولو كانتي.
وأبرمت أندية سعودية أخرى صفقات ضخمة وتعاقد النصر ذاته مع مارسيلو بروزوفيتش وضم الأهلي روبرتو فيرمينو ورياض محرز وإدوار ميندي، كما تعاقد الهلال مع كاليدو كوليبالي وروبن نيفيز ضمن آخرين.
وقال فيتوريا الذي سبق وأشرف على تدريب النصر السعودي: حين انتقل رونالدو حققت السعودية طفرة كبيرة وتعاقدت مع اللاعبين.
وأضاف: أعتقد أن الدوري سيكون قويا.
وينتهي عقد فيتوريا مع مصر في يوليو 2026، لكنه يملك شرطا جزائيا للرحيل بعد كأس إفريقيا مطلع العام المقبل.
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