فينيسيوس: أراوخو شخص كاذب

اتهم فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، منافسه رونالدو أراوخو، مدافع برشلونة، بأنه شخص كاذب، وذلك خلال مباراة "الكلاسيكو" الودية التي جمعت الفريقين، يوم الأحد.
ومزق النادي الكاتالوني شباك ريال مدريد بثلاثية نظيفة في المباراة التحضيرية للفريقين استعدادا للموسم الجديد، والتي أقيمت في أميركا.
وبحسب التقرير الذي نشرته "ديفنسا سنترال" الإسبانية عبر موقعها الإلكتروني، فإن المهاجم البرازيلي اتهم الأوروغوياني أراوخو أمام وجهه، وكان فينيسيوس غاضبا جدا من مدافع برشلونة الذي أنكر أن الكرة لمست يده بشكل مباشر، قبل أن يحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لريال مدريد والتي أضاعها فينيسيوس عندما كان نادي العاصمة الإسبانية متأخرا بهدف دون مقابل.
وكان مدافع الأوروغواي قفز ويده ممدودة لتصطدم الكرة بيده، قبل أن يقول للحكم أنها ارتدت من رأسه ليده، محاولا خداع الحكم في ظل عدم توجد تقنية "الفار" في اللقاء، وهو ما أغضب فينيسيوس الذي اتجه لأراوخو وقال له "أنت كاذب".
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