مانشستر يونايتد يتفق مع أتالانتا على ضم المهاجم الدنماركي هويلند

وافق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم على صفقة مبدئية بقيمة 64 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع الدنماركي راسموس هويلوند مهاجم أتالانتا الإيطالي، حسب ما افادت يوم السبت تقارير صحافية.

وسيصبح الدولي الدنماركي بانتقاله إلى ملعب "اولد ترافورد" ثالث صفقة لفريق "الشياطين الحمر" خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد تعاقده مع لاعب وسط تشيلسي مايسون ماونت والحارس الكاميروني أندريه أونانا قادماً من إنتر الإيطالي.

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واشارت التقارير إلى أن يونايتد وافق على صفقة قدرها 64 مليون جنيه إسترليني لهويلوند، بالإضافة إلى 8 ملايين جنيه إسترليني مكافآت.

وحسب ما ورد، وافق المهاجم البالغ 20 عاماً على شروط صفقة مدتها خمس سنوات مع خيار التجديد لموسم اضافي.

ويحرص مدرب يونايتد الهولندي إريك تن هاغ على تعزيز خياراته الهجومية بعد موسم افتقر فيه فريقه إلى النجاعة التهديفية.

واحتل يونايتد المركز الثالث في الدوري، إلا انه لم يسجل سوى 58 هدفاً، أي 36 هدفاً أقل من جاره اللدود سيتي بطل البرميرليغ وأوروبا.

وانضم هويلوند إلى أتالانتا في أغسطس 2022 وسجل 10 أهداف في 34 مباراة الموسم الماضي. ويستهل يونايتد الموسم الجديد بلقاء على أرضه وولفرهامبتون في 14 أغسطس المقبل.