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كويادو في صورة سابقة مع غريزمان

الأخدود السعودي يعلن تعاقده مع لاعب برشلونة

العربية. نت
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أعلن نادي الأخدود السعودي، يوم الاثنين، تعاقده رسميا مع أليكس كويادو، لاعب برشلونة الإسباني السابق.

ولعب البالغ من العمر "24 عاما" في المراحل السنية لنادي برشلونة، وخاض تجربة إعارة مع غرناطة وإلتشي، قبل انتقاله إلى ريال بيتيس في صيف 2023، وينشط في خط الوسط كما يلعب كجناح أيسر.

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وتأهل الأخدود إلى دوري المحترفين السعودي بعدما حل ثالثا في ترتيب دوري الدرجة الأولى الموسم المنصرم.

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