تشيلسي ولوكاكو يمهلان يوفنتوس حتى نهاية الأسبوع

حدد تشيلسي الإنجليزي وروميلو لوكاكو مهلة نهائية ليوفنتوس الإيطالي من أجل البت بمسألة التعاقد مع المهاجم البلجيكي، وذلك وفق ما أفادت وسائل الإعلام الإيطالية يوم الاثنين.

وبعدما أدلى به لأحد مشجعي إنتر، الأحد، بالقول، إن الانتقال إلى يوفنتوس مستبعد، كشفت وسائل الإعلام الإيطالية أن البلجيكي وفريقه الأساسي تشيلسي حددا مهلة نهائية لفريق "السيدة العجوز" لحسم المسألة.

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وأمضى لوكاكو الموسم الماضي مع إنتر على سبيل الإعارة من تشيلسي وبدا في طريقه لحسم انتقاله إلى وصيف بطل دوري أبطال أوروبا بشكل نهائي قبل أن تنهار الصفقة.

ونُشِرَ فيديو للوكاكو يقول لأحد مشجعي إنتر "لا أعتقد أن الصفقة ستتم" فيما يخص انضمامه ليوفنتوس، لكن صحيفة "كورييري ديلو سبورت" شددت على أن فريق "السيدة العجوز" ما زال الخيار الشخصي الأول والوحيد للمهاجم البلجيكي.

ووفق صحيفة "كورييري ديلا سيرا" لن ينتظر لوكاكو وتشيلسي، يوفنتوس إلى الأبد كي يتخذ قراره بشأن ضم البلجيكي، مشيرة إلى أنهما أمهلا عملاق تورينو حتى نهاية الأسبوع الحالي لحسم أمره وإلا سيبدآن بحثهما عن وجهة أخرى.

ومن أجل الانضمام إلى الغريم يوفنتوس، سيكون على الأخير أن يدفع 40 مليون يورو لتشيلسي كي يحصل على المهاجم البالغ 30 عاماً.

وقد يجد يوفنتوس نفسه مضطراً إلى بيع مهاجمه الصربي دوشان فلاهوفيتش البالغة قيمته بحسب التقديرات 80 مليون يورو، لكنه لم يحصل حتى الآن على أي عرض مرضٍ للتخلي عن لاعب فيونتينا السابق.