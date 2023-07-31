رابطة الدوري الألماني تتوقع زيادة في إيرادات حقوق البث

تتوقع رابطة دوري كرة القدم الألماني زيادة قيمته نحو 40 مليون يورو من حقوق بث مباريات الدوري الألماني عالميا، لتنتهي بذلك فترة تراجع الإيرادات.
وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن رابطة الدوري الألماني تتوقع جني نحو 200 مليون يورو، علما بأن العقود الماضية كانت بقيمة 160 مليون يورو.
وكانت الرابطة قد أبرمت في وقت سابق عقودا أكثر ربحا، لكن أزمة جائحة كورونا أسفرت عن عدم الإيفاء بعدة عقود وعدم دفع القيمة الكاملة لعقود أخرى.
وبلغت الإيرادات الإجمالية من خارج السوق الألماني، نحو 275 مليون يورو في موسم 2019 - 2020 لكن الإيرادات تراجعت بنسبة نحو 40 % إثر جائحة كورونا.
وانتقدت عدة أندية في الدوري الألماني تراجع الإيرادات بالمقارنة مع مسابقات الدوري الكبرى الأخرى في أوروبا.
ويتفوق الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق هائل حيث تبلغ عائداته 2.05 مليار يورو سنوياً، بما يعادل 10 أضعاف إيرادات الدوري الألماني.
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