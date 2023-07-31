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فان دايك وأرنولد

فان دايك قائداً لليفربول وأرنولد نائباً

لندن - رويترز
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أعلن نادي ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين، اختيار فيرجيل فان دايك قائدا جديدا للفريق بينما سيصبح زميله المدافع ترينت ألكسندر أرنولد نائبا له.

وسيحل فان دايك البالغ من العمر "32 عاما" والذي يرتدي أيضا شارة قيادة المنتخب الهولندي محل جوردان هندرسون بعد انضمام لاعب الوسط الإنجليزي إلى نادي الاتفاق السعودي منهيا 12 عاما في آنفيلد.

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وخاض فان دايك 222 مباراة مع عملاق مرسيسايد منذ انتقاله من ساوثهامبتون في 2018.

وقال فان دايك في بيان: اختياري شرف كبير لي ولزوجتي وأولادي وعائلتي. يحمل مذاقا خاصا والكلمات تعجز عن وصف شعوري في هذه اللحظة. أشعر بفخر كبير. سأبذل كل ما في وسعي لأجعل الجميع يفخر ويسعد بي وبالنادي.

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