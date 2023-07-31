مانشستر يونايتد يمدد شراكته مع أديداس حتى 2035

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أعلن مانشستر يونايتد عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين تمديد الشراكة مع أديداس لمدة عشر سنوات مع ضمان الحصول على الأقل على 900 مليون جنيه إسترليني (1.16 مليار دولار).
وقال يونايتد إن الصفقة التي تأتي قبل انطلاق موسم 2023-2024 الشهر المقبل، ستضمن التعاون مع أديداس حتى يونيو 2035.
وسيعود مانشستر يونايتد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا العام، وسيرتبط حصول النادي على جزء من المبلغ السنوي بالمشاركة في هذه المسابقة القارية.
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ولا يزال يونايتد في مباحثات لبيع النادي بعدما أعلنت عائلة غليزر المالكة عرضه للبيع العام الماضي.
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