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مبابي ريال مدريد
النادي الباريسي يعتقد بوجود اتفاق بين مبابي وريال مدريد للانتقال إلى صفوف الأخير

باريس يلجأ إلى "فيفا" لإيقاف انتقال مبابي لريال مدريد

العربية.نت
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يدرس باريس سان جيرمان الفرنسي التوجه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتقديم شكوى تجاه ريال مدريد، إذ يعتقد أن الأخير متفق مع كيليان مبابي للانتقال إلى صفوفه العام المقبل.

وأبلغ مبابي باريس سان جيرمان الشهر الماضي بعدم رغبته تمديد التعاقد لما بعد 2024، إذ لا يرغب اللاعب بتفعيل بند العام الإضافي في عقده الذي جدده العام الماضي.

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وبحسب صحيفة "التلغراف" فإن إدارة باريس سان جيرمان تدرس التقدم بشكوى في "فيفا" تجاه ريال مدريد كونها مقتنعة بأن مبابي متفق مع النادي الإسباني على الانتقال إلى صفوفه مجاناً العام المقبل.

ويرفض مبابي الانتقال من باريس سان جيرمان نظراً لرغبته بالحصول على مكافأة الولاء، بينما تطلب إدارة النادي من اللاعب التجديد أو الانتقال في فترة الانتقالات الصيفية.

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