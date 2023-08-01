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بايرن توتنهام غنابري هاري كين
عقد كين مع توتنهام ينتهي الصيف المقبل

بايرن يفشل بإقناع توتنهام بالتخلي عن هاري كين

لندن - د ب أ
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فشل بايرن ميونخ الألماني بإقناع توتنهام الإنجليزي بالتخلي عن قائده وهدافه هاري كين بسبب عدم الوصول إلى اتفاق حيال مبلغ انتقال اللاعب.

وكشف موقع "ذا أتلتيك" أن الخلاف يتعلق بمبلغ 20 مليون يورو، ولم يجر التوصل إلى اتفاق، لكن الاتصالات متواصلة بين الناديين.

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وتردد أن يان-كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ وماركو نيبه مدير الشؤون التقنية، سافرا إلى العاصمة البريطانية لندن يوم الاثنين للاجتماع بمسؤولي توتنهام، إذ يشكل كين الذي أتم 30 عاما من عمره قبل أيام، أولوية بالنسبة للنادي البافاري في سوق انتقالات اللاعبين.

وذكرت تقارير أن بايرن ميونخ قدم عرضين بقيمة 70 مليون يورو و80 مليون يورو، لكنهما قوبلا بالرفض من جانب توتنهام، إذ يرغب توتنهام بالحصول على 100 مليون يورو مقابل التخلي عن هدافه الذي ينتهي عقده الصيف المقبل.

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