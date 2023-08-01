بدون مبابي.. باريس يواصل سقوطه ويخسر أمام إنتر

حقق إنتر ميلان الإيطالي فوزا مثيرا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي وتغلب عليه 2 - 1 في مباراة كرة القدم الودية التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء على الملعب الأولمبي الوطني في العاصمة اليابانية طوكيو.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات الموسم الجديد في وقت لاحق من أغسطس الجاري.

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وتقدم باريس سان جيرمان بهدف سجله البرتغالي فيتور فيريرا "فيتينيا" في الدقيقة 63 .

لكن إنتر ميلان قلب الموازين في الدقائق الأخيرة، حيث حسم المباراة لصالحه بهدفين سجلهما سيباستيانو إسبوزيتو وستيفانو سينسي في الدقيقتين 81 و83 .

وأخفق باريس سان جيرمان بذلك في تحقيق أي فوز خلال جولته باليابان، حيث تعادل مع النصر السعودي سلبيا ثم خسر أمام سيريزو أوساكا الياباني 2 - 3 قبل أن يتلقى الهزيمة أمام إنتر ميلان، وذلك بعدما استبعد الفريق نجمه الفرنسي كيليان مبابي من الجولة.

أما إنتر ميلان، فقد تعادل مع النصر السعودي 1 - 1 في مباراته الماضية في جولته باليابان.