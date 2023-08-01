بدون مبابي.. باريس يواصل سقوطه ويخسر أمام إنتر

حقق إنتر ميلان الإيطالي فوزا مثيرا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي وتغلب عليه 2 - 1 في مباراة كرة القدم الودية التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء على الملعب الأولمبي الوطني في العاصمة اليابانية طوكيو.
وتأتي المباراة ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات الموسم الجديد في وقت لاحق من أغسطس الجاري.
وتقدم باريس سان جيرمان بهدف سجله البرتغالي فيتور فيريرا "فيتينيا" في الدقيقة 63 .
لكن إنتر ميلان قلب الموازين في الدقائق الأخيرة، حيث حسم المباراة لصالحه بهدفين سجلهما سيباستيانو إسبوزيتو وستيفانو سينسي في الدقيقتين 81 و83 .
وأخفق باريس سان جيرمان بذلك في تحقيق أي فوز خلال جولته باليابان، حيث تعادل مع النصر السعودي سلبيا ثم خسر أمام سيريزو أوساكا الياباني 2 - 3 قبل أن يتلقى الهزيمة أمام إنتر ميلان، وذلك بعدما استبعد الفريق نجمه الفرنسي كيليان مبابي من الجولة.
أما إنتر ميلان، فقد تعادل مع النصر السعودي 1 - 1 في مباراته الماضية في جولته باليابان.
-
باريس يلجأ إلى "فيفا" لإيقاف انتقال مبابي لريال مدريديدرس باريس سان جيرمان الفرنسي التوجه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتقديم شكوى تجاه ريال مدريد، إذ يعتقد أن الأخير متفق مع كيليان مبابي ... رياضة عالمية
-
رسالة غريبة من مبابي.. ماذا يعني رقم "999"؟أثار النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، التكهنات مرة أخرى حول مستقبله، بعدما شارك صورة غامضة لأوراق اللعب على صفحاته في شبكات التواصل ... رياضة عالمية
-
برشلونة وتشيلسي يتنافسان للفوز بخدمات مبابيكشف تقرير إخباري يوم الاثنين أن تشيلسي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني يسعيان بشكل أقوى من غيرهما لضم النجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان ... رياضة عالمية