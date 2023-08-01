توخيل يعترف: لم أستغل إمكانات ماني.. ورحيله الحل الأفضل

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أعرب مدرب بايرن ميونيخ الألماني توماس توخيل عن حزنه لأن الأمور لم تسر على ما يرام بالنسبة إلى المهاجم السنغالي الدولي ساديو ماني في صفوف البافاري، لكنه يعتقد بأن رحيله عن الفريق هو الحل الأفضل.
وقال توخيل في مؤتمر صحافي عشية مواجهة فريقه لليفربول الإنجليزي في سنغافورة في مباراة ودية في ختام جولة الفريقين الآسيوية: من الواضح بأننا لم نتمكن من استغلال قدرات ماني بالحد الأقصى، وهذا كان عملي ومسؤوليتي لكن في هذه الوضعية كان هذا الأمر (رحيله) الحلّ الأفضل.
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وتابع: لقد تعانقنا طويلا وتصارحنا بأننا لا نحب كيف جرت فيها الأمور، لكننا نعلم في الوقت ذاته بأنه الحل الأفضل في هذه الوضعية.
وأوضح: في بعض الأحيان، لا تسير الأمور كما يشتهي الجميع. من الناحية الإنسانية كانت تربطني علاقة جيدة بماني وستبقى كذلك.
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