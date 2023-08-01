كلوب يسخر من أخبار انتقال مبابي إلى ليفربول

سخر الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي من التكهنات المثارة حول تقدم فريقه بعرض لاستعارة الهداف الفرنسي الدولي الشاب كيليان مبابي من صفوف باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي.
وتردد أن برشلونة الإسباني وتشيلسي الإنجليزي من بين الأندية المهتمة بضم مبابي، الذي تردد أنه توصل لاتفاق بالفعل بشأن الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني في صفقة انتقال حر، وسيحصل لنفسه على 160 مليون يورو.
كما أثيرت تكهنات بشأن سعي ليفربول لضم نجم منتخب فرنسا، لكن كلوب سخر منذ ذلك وقال لشبكة "سكاي" في ألمانيا: نضحك بشأن هذا الأمر.
وأضاف: يمكنني القول إنني أعتقد أنه لاعب جيد للغاية حقا، لكن الأوضاع المالية أعتقد أنها لا تناسبنا على الإطلاق، لا أريد أن أفسد القصة الآن ، لكن على حد علمي لا يوجد حديث في هذا الصدد.
وأشار: من الممكن أن هناك شخصا آخر من النادي يقوم بإعداد شيء ما ويريد مفاجأتي. هذا لم يحدث في السنوات الثماني التي قضيتها هنا. ستكون هذه هي المرة الأولى.
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