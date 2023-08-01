كلوب يغير رأيه ويختار صلاح قائداً لليفربول

تراجع يورغن كلوب، مدرب ليفربول، عن موقفه من فكرة ألا يكون النجم المصري محمد صلاح قائداً للفريق، وذلك بعدما وضعه يوم الثلاثاء ضمن القادة الخمسة للفريق بعد رحيل الثنائي جوردان هندرسون وجيمس ميلنر.

وأعلن المدرب الألماني، يوم الثلاثاء، عن تواجد صلاح في قائمة قادة ليفربول خلف فيرجيل فان دايك وألكسندر أرنولد وروبرتسون وأليسون.

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وجاءت قرارات كلوب بعد رحيل الثنائي جوردان هندرسون وجيمس ميلنر الصيف الحالي، بعدما كان ليفربول يعتمد عليهما قائدين للفريق، حيث انضم هندرسون إلى الاتفاق السعودي ورحل ميلنر إلى برايتون الإنجليزي، ليضطر كلوب إلى اللجوء لشخصيات جديدة في الفريق.

وأثار تواجد صلاح في قائمة قادة ليفربول الدهشة، وشرحت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية في تقريرها قائلة: ليس لأن المصري غير مؤهل، ولكن لأن كلوب نفسه كان لديه تحفظات سابقة على فكرة أن يرتدي صلاح شارة القيادة.



ومنح الألماني الظهير الإنجليزي ألكسندر أرنولد شارة القيادة في مباراة الفريق أمام ميتييدلاند الدنماركي في دوري أبطال أوروبا 2020، في المباراة التي شهدت غياب فان دايك وأليسون وهندرسون وروبرتسون، وهو ما أدى إلى إحباط المهاجم المصري.

وقال صلاح لصحيفة "آس": بصراحة، شعرت بخيبة أمل كبيرة، كنت أتوقع أن أكون القائد، لكن هذا قرار المدرب، لذا أقبله.

وأثارت التصريحات في تلك الفترة التكهنات حول خروج قائد منتخب مصر من "أنفيلد"، وسرعان ما رد كلوب، موضحا: لقد كنت قائدا لفترة طويلة في مسيرتي، ويا لها من وظيفة، لأنه لا يوجد بها الكثير من الفوائد، فقط الكثير من العمل مع كل الأشياء من حولك، لم أشعر بأهمية كوني قائدا.

وأضاف: نعم، لدينا قائد مثل هندرسون وهذا أمر مهم، لكن أن أكون قائدا لمباراة واحدة، فلم أدرك أهمية ذلك للاعبين حاليا، لأنه في هذا العالم الآن كل شيء يمثل قصة كبيرة، أدرك أنها كانت قصة كبيرة لأرنولد، فالقاعدة هنا أن هناك قائمة من القادة وهم هندرسون وميلنر إضافة إلى فان دايك وجيني فينالدوم.



وواصل مدرب ليفربول: لذلك لم أجعل الأمر معقدا، لقد أعطيت أرنولد شارة القيادة، وتحدثت إلى صلاح حول هذا الأمر بعد المباراة، وعندما أدركت أن الأمر لم ينجح، أوضحت ذلك، إلا أنه قالها مرة أخرى في مقابلة، وقال إنه أصيب بخيبة أمل، لكنني لم أفعل ذلك عن قصد، لقد فعلت ما فعلته.

وبعد ثلاث سنوات من القضية التي أثارها النجم المصري، تحدث كلوب في مؤتمر صحافي، يوم الثلاثاء، عن سبب تسمية صلاح كواحد من كبار القادة في النادي، قائلا: هي مهمة مختلفة بالنسبة للاعب رقم 11.