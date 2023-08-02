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بوفون
بوفون عاد إلى بارما في 2021

المخضرم بوفون يعتزل كرة القدم

روما - د ب أ
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كشفت تقارير إخبارية أن حارس المرمى الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون بصدد إعلان اعتزال كرة القدم، إذ يتفاوض مع ناديه الحالي بارما على فسخ العقد قبل عام من نهايته.

وذكرت عدة تقارير من بينها تقارير لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسأ" وصحف "لا غازيتا ديلو سبورت" و"كورييري ديلا سيرا" و"توتوسبورت" أن بوفون سيعلن نهاية مسيرته الاحترافية خلال أيام قليلة، وقد يتولى منصب رئيس وفد المنتخب الإيطالي.

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وكان جيانلوكا فيالي يشغل منصب رئيس وفد المنتخب الإيطالي لكنه فارق الحياة مع بداية عام 2023 بعد صراع مع مرض السرطان.

ويعد بوفون واحدا من أفضل حراس المرمى على الإطلاق في القرن الحالي، وقد اعتلى منصة التتويج بلقب كأس العالم 2006 مع المنتخب.

وقضى بوفون أغلب مسيرته الاحترافية، التي استمرت لنحو ثلاثة عقود، ضمن صفوف يوفنتوس الذي فاز معه بالدوري الإيطالي 10 مرات.

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