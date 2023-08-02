بايرن يستكمل إجراءات الانفصال عن أوليفر كان

استكمل بايرن ميونخ يوم الأربعاء إجراءات الانفصال عن أوليفر كان أسطورته ورئيسه التنفيذي السابق عن طريق فسخ العقد بالتراضي.
ورحل أوليفر كان وحسن صالح حميديتش، عضو مجلس الإدارة لشؤون الرياضة عن بايرن ميونخ فور نهاية الموسم الماضي، إذ أعلن النادي عن القرار عقب التتويج بلقب الدوري الألماني للموسم الحادي عشر على التوالي، بعد انتقادات منها الاستنغناء عن خدمات المدرب الشاب جوليان تناغلسمان.
وقال هربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ صرح لصحيفة "شبورت بيلد" الاسبوعية في عددها الصادر الأربعاء، بأنه جرى تسوية كل الأمور، وأضاف: تبادلت الحديث عدة مرات مع أوليفر بعد نهاية الموسم وتوصلنا لاتفاقية مريحة بشأن فسخ عقده. كل شيء تم بالتراضي.
وأشارت صحيفة "شبورت بيلد" إلى أنرسوم فسخ العقد تتراوح ما بين أربعة وخمسة ملايين يورو.
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