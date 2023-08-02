بعد صفعه للحكم.. إيقاف مدرب صيني ثمانية أشهر

أعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم يوم الأربعاء إيقاف أحد المدربين ثمانية أشهر وتغريمه 150 ألف يوان (نحو 20 ألف دولار) بعدما صفع حكما خلال مباراة في الدرجة الثانية الشهر الماضي.



وقال الاتحاد في بيان إن شين دوان مدرب لياونينغ شينيانغ: ارتكب تصرفا عنيفا وصفع الحكم ليضر بصورة اللعبة ويؤثر سلبيا على المجتمع، وذلك بعدما تلقى بطاقة حمراء لإهانة الحكم خلال مباراة أمام نانجينغ سيتي في 23 يوليو الماضي.



وأضاف البيان أن الحكم: منع من دخول الملاعب لمدة ثمانية أشهر مع غرامة قدرها 150 ألف يوان.



وتابع: سيتعامل الاتحاد الصيني بصرامة وحزم مع أي انتهاكات للوائح الانضباط وفقا لأحكام القانون في البلاد. نأمل أن تعمل جميع الأطراف المعنية معا للحفاظ على النظام في الملاعب والمساعدة في مواصلة تطوير اللعبة في البلاد.



واعترض العديد من المشجعين على أن عقوبة دوان، تحديدا الإيقاف، كانت ضعيفة وفقا للتعليقات على منصات أخبار كرة القدم الشهيرة في البلاد.

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