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جبريل سو
سو في مباراة سابقة مع آينتراخت فرانكفورت

جبريل سو يقترب من الانضمام إلى إشبيلية

إشبيلية - د ب أ
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كشفت صحيفة "آس" الإسبانية يوم الأربعاء أن اللاعب السويسري جبريل سو بصدد الانضمام إلى إشبيلية الإسباني بطل الدوري الأوروبي الموسم الماضي قادماً من آينتراخت فرانكفورت.

وذكرت "آس" أن لاعب خط الوسط البالغ من العمر 26 عاما سيوقع عقدا لمدة خمسة أعوام مع اشبيلية بعد اجتياز الفحص الطبي يوم الأربعاء.

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ويمتد عقد سو مع آينتراخت فرانكفورت حتى عام 2024، لكن المادي الألماني سيحصل على 10 ملايين يورو إلى جانب متغيرات تصل إلى أربعة ملايين يورو نظير الاستغناء عن خدمات اللاعب.

وكان سو قد انضم إلى آينتراخت فرانكفورت قادما من يونغ بويز السويسري في عام 2019.

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