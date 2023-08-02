كاسيميرو: أحمد الله لأنني لم أواجه رونالدو

كشف البرازيلي كاسيميرو نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي عن رؤيته لأفضل اللاعبين الذين عاصرهم في كرة القدم على مستوى العالم.

وفي مقابلة مع مجلة "بلاكار" يوم الثلاثاء، أكد كاسيميرو أن الأرجنتيني ليونيل ميسي النجم الأسطوري لبرشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو زميله السابق في ريال مدريد الإسباني، يأتيان على رأس قائمة أفضل اللاعبين الذين عاصرهم.

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وبحسب الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد، أظهر كاسيميرو الكثير من الاحترام لميسي الذي يبدأ رحلة جديدة في مسيرته مع إنتر ميامي الأميركي، وذلك رغم التنافس الكبير بينهما في الدوري الإسباني، كما أغدق الثناء على رونالدو قائد المنتخب البرتغالي والذي انتقل إلى النصر السعودي قبل أقل من عام.

وقال كاسيميرو:ميسي ترك بصمته، لا يمكنك إنكار ذلك، لقد كان خصمًا دائمًا في برشلونة والأرجنتين، لا يمكنك الهروب من ذلك، ولكن أولئك الذين يحبون كرة القدم يحبون ميسي.

وأضاف: من دواعي سروري اللعب ضده، إنه شخص لا يحتاج إلى تعليق، عليك فقط أن تُعجب به.

أما عند سؤاله حول أفضل لاعبي الجيل الحالي، أجاب: كان من دواعي سروري رؤية ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار (نجم باريس سان جيرمان)، إنهم أفضل ثلاث لاعبين في جيلي.

وأوضح: رأيت رونالدو البرازيلي والفرنسي زين الدين زيدان، ولكن بلا شك هذا الثلاثي هو الأفضل في فترتي.

وأضاف: لم ألعب أبدًا أمام كريستيانو، شكرًا لله! لقد منحني الكثير من الألقاب والانتصارات.