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نكونكو هوملز تشيلسي دورتموند
نكونكو تعرض للإصابة بعد 9 دقائق من بداية المباراة

إصابة جديدة لنكونكو.. وبوكيتينو يرفض لوم أرضية الملعب

شيكاغو - رويترز
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خرج كريستوفر نكونكو الوافد الجديد لتشيلسي مصابا في توقيت مبكر خلال التعادل وديا مع بروسيا دورتموند الأربعاء في استاد سولجر فيلد في شيكاغو بعد 9 دقائق من بداية المباراة لكن المدرب ماوريسيو بوكيتينيو رفض إلقاء اللوم على أرضية الملعب الذي احتضن حفلاً قبل نحو أسبوع للمغني إد شيران.

وغادر نكونكو، المنضم إلى تشيلسي مقابل 60 مليون جنيه استرليني في الشوط الأول بسبب انزعاج، وشوهد اللاعب البالغ عمره 25 عاما في وقت لاحق يضع كيسا من الثلج حول ركبته.

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وقال بوكيتينو: فحصه الأطباء وأتمنى ألا تكون مشكلة كبيرة، سقط في لقطة بدت ركلة جزاء وشعر ببعض الألم في ركبته، نأمل في عودته للفريق في أسرع وقت ممكن، نحتاج إلى أيام لتقييم حالته.

ويسع استاد سولجر 61500 مشجع لكن حضر الحفل 73 ألف شخص مع وجود جماهير حول المسرح داخل الملعب.

وتابع المدرب الأرجنتيني: خاطرنا قليلا لأن الملعب لم يكن مثاليا، استُخدمت المرافق في شيء آخر وهذه مخاطرة لجولتنا التحضيرية، لكننا لا نلوم أرض الملعب في الإصابة، بالنسبة لي ما حدث سوء حظ.

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