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سانشيز برايتون
سانشيز في مباراة سابقة مع برايتون

تشيلسي يعوض ميندي بالحارس الإسباني سانشيز

العربية.نت
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توصل نادي تشليسي الإنجليزي لاتفاق مع برايتون لضم حارس مرماه الإسباني روبرت سانشيز مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" من المقرر أن يخضع سانشيز (25 عاماً) للكشف الطبي في تشيلسي وسيصبح بديلا لمواطنه كيبا أريزابالاغا الحارس الأساسي للفريق الإنجليزي.

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وكان تشيلسي يبحث عن حارس مرمى جديد بعد بيع حارسه السنغالي إدوارد ميندي إلى أهلي جدة الشهر الماضي.

وتدرج سانشيز صاحب المباراتين الدوليتين مع منتخب إسبانيا، في قطاعات الناشئين في برايتون لكنه أصبح الحارس الثاني للفريق في الموسم الماضي خلف جيسون ستيل.

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