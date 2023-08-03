ليفربول يخسر ملايين الجنيهات بسبب ماني والنصر

خسر نادي ليفربول فرصة الحصول على مبلغ 7.5 مليون جنيه إسترليني بعدما وقع السنغالي ساديو ماني نجم الفريق السابق إلى النصر السعودي عقب قضاء موسم واحد في صفوف بايرن ميونخ الألماني.

ووقع ساديو ماني مع النصر يوم الثلاثاء بعقد يمتد لأربعة مواسم، وبات رابع لاعب ينضم إلى فريق العاصمة السعودية في فترة الانتقالات الحالية بعد الكرواتي الصربي مارسيلو بروزوفيتش والإيفواري سيكو فوفانا والبرازيلي أليكس تيليس.



مادة اعلانية

وقضى ماني (31 عاما) 6 سنوات في ليفربول صنع خلالها الكثير من الإنجازات إذ حقق بطولة دوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي 2019-2020 بعد غياب 30 عاما قبل انتقاله صيف العام الماضي إلى بايرن ميونخ مقابل 27.5 مليون جنيه إسترليني.

وكان من ضمن الإضافات التي اشترطها ليفربول على بايرن ميونخ مبلغ 7.5 ملايين جنيه إسترليني مقرونة بالأداء في حال أتم اللاعب بعض المتطلبات، لكن النادي الإنجليزي لن يحصل على المبلغ بعد انتقاله إلى النصر عقب موسم واحد في بايرن ميونخ.



