نيوكاسل يقترب من إتمام التعاقد مع ليفرامينتو

توصل نادي نيوكاسل يونايتد لاتفاق مع نادي ساوثهامبتون لضم المدافع الإنجليزي تينو ليفرامينتو قبل انطلاق الموسم الجديد في العاشر من الشهر الحالي.

وبحسب التقارير يوم الخميس، فإن الصفقة قد تبلغ قيمتها 40 مليون جنيه إسترليني.

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وسيصبح ليفرامينتو ثالث صفقات نيوكاسل هذا الصيف بعد ضم ساندرو تونالي من ميلان مقابل 55 مليون جنيه إسترليني، وهارفي بارنز من ليستر سيتي مقابل 39 مليون إسترليني.

وعانى ليفرامينتو من إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة في 2022، وغاب على إثرها لأكثر من عام.

وكان ليفرامينتو، 20 عاما، انضم إلى ساوثهامبتون في صيف عام 2021 قادما من تشيلسي مقابل خمسة ملايين جنيه إسترليني.