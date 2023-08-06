مانشستر يونايتد يتعادل مع بلباو ودياً

تعادل مانشستر يونايتد الإنجليزي 1 - 1 مع أتلتيك بلباو الإسباني في المباراة الودية التي أقيمت بينهما يوم الأحد، ضمن استعداداتهما لانطلاق الموسم الجديد.
وعلى ملعب (أفيف) بالعاصمة الأيرلندية دبلن، تقدم بلباو من خلال نيكو وليامز في الدقيقة 29، قبل أن يضطر الفريق الباسكي للعب بعشرة لاعبين عقب طرد ايتور باريديس في الدقيقة 67.
واستغل مانشستر يونايتد النقص العددي في صفوف منافسه، ليحرز الأوروغواياني الشاب فاكوندو بيليستري هدف التعادل للفريق الإنجليزي في الدقيقة 90.
ويستهل مانشستر يونايتد مسيرته في الموسم الجديد ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة ضيفه وولفرهامبتون يوم 14 أغسطس الجاري.
في المقابل، يبدأ أتلتيك بلباو مشواره في النسخة الجديدة من الدوري الإسباني، بلقاء من العيار الثقيل مع ضيفه ريال مدريد يوم السبت المقبل.
-
مانشستر يونايتد يعلن التعاقد مع المهاجم الدنماركي هويلاندأعلن مانشستر يونايتد عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم التعاقد مع المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند يوم السبت.وقال يونايتد إنه ضم مهاجم أتلانتا ... رياضة
-
مانشستر سيتي يضم غفارديول مدافع لايبزيغ في صفقة ضخمةأعلن مانشستر سيتي بطل إنجلترا وأوروبا التعاقد مع الكرواتي جوسكو غفارديول مدافع رازن بال شبورت لايبزيغ لخمس سنوات يوم السبت.وذكرت تقارير بريطانية أن ... رياضة
-
مانشستر سيتي يرمم دفاعه مقابل 100 مليون دولاريستعد الكرواتي الدولي يوسكو غفارديول مدافع لايبزيغ الألماني للخضوع للكشف الطبي في مانشستر سيتي خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدا لانتقاله إلى صفوف ... رياضة