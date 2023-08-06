"سوبر هاتريك" كين يقود توتنهام لاكتساح شاختار ودياً

حقق توتنهام هوتسبير الإنجليزي فوزا كبيرا 5 - 1 على شاختار دونيتسك الأوكراني، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما يوم الأحد، في إطار الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد.

وافتتح النجم الإنجليزي المخضرم هاري كين التسجيل لمصلحة الفريق اللندني في الدقيقة 38 من ركلة جزاء، لكن الفريق الأوكراني سرعان ما تعادل بهدف سجله كيفن كيلسي في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 - 1.

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وفرض توتنهام سيطرته المطلقة على مجريات الشوط الثاني، الذي شهد تسجيله أربعة أهداف أخرى، منها ثلاثة عن طريق كين في الدقائق 50 و55 و79 على الترتيب، لينصب نفسه بطلا للقاء دون منازع بتسجيله سوبر هاتريك.

واختتم ديك سكارليت مهرجان الأهداف، بإحرازه الهدف الخامس لتوتنهام في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

ويأتي تألق كين في ظل التقارير التي تشير إلى سعي بايرن ميونخ، حامل لقب الدوري الألماني في المواسم الـ11 الأخيرة، للظفر بخدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليا.

ويستعد توتنهام لافتتاح الموسم الجديد ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (2023 - 2024)، حيث يواجه مضيفه برينتفورد يوم الأحد المقبل.

ويتطلع توتنهام لاستعادة بريقه في المسابقة العريقة، بعد ظهوره الباهت في الموسم الماضي، الذي شهد حصوله على المركز الثامن، ليبتعد عن المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.