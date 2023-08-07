أسطورة ليفربول: صلاح تخلص من "الأنانية".. وأرقامي تقلقه

كشف إيان راش أسطورة ليفربول الإنجليزي وهدافه التاريخي عبر كل العصور أنه يتحدث بشكل مستمر مع النجم المصري محمد صلاح الذي يراه تخلص من "أنانيته"، مشيراً إلى أن الأخير لا يفكر سوى بتحطيم أرقامه.

ويتصدر راش قائمة هدافي ليفربول عبر التاريخ برصيد 346 هدفاً، بينما يحتل صلاح المركز الخامس بعد تسجيله 186 هدفا.

مادة اعلانية

وقال راش في تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو" يوم الاثنين: صلاح يسألني كل يوم: لماذا سجلت (راش) الكثير من الأهداف؟ يعتقد أن بإمكانه تحطيم رقمي القياسي، وربما يفعل ذلك لو بقي في ليفربول لمواسم أكثر، لكن من ناحية أخرى محمد صنع الكثير من الأهداف في الموسمين الماضيين، وأصبح يلعب على الطرف أكثر.



وواصل: صلاح أصبح لاعباً جماعياً أكثر من ذي قبل، قبل عامين كان أنانياً بعض الشيء، لكن تغير وأصبح يفكر بالفريق أكثر ويقدم التمريرات الحاسمة أكثر مما يسجل حالياً.

وختم: سأكون سعيداً لو استطاع صلاح تحطيم رقمي القياسي ما دام يسجل الفرحة لمشجعي ليفربول ويساعد الفريق على تحقيق البطولات.