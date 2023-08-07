إنتر يتعاقد مع الحارس السويسري سومر

أعلن إنتر ميلان المنافس في الدوري الإيطالي لكرة القدم ضم الحارس السويسري يان سومر من بايرن ميونخ يوم الاثنين.

ولم يعلن الناديان التفاصيل المالية للتعاقد، لكن وسائل إعلام إيطالية قالت إن الصفقة تكلفت ستة ملايين يورو، بينما كتب إنتر في حسابه في منصة "إكس" المعروفة سابقا باسم "تويتر": مرحبا سومر.



وكان إنتر بحاجة إلى تدعيم حراسة المرمى في فريق المدرب سيموني إنزاغي بعد رحيل الكاميروني أندريه أونانا إلى مانشستر يونايتد، وانتهاء عقدي سمير هاندانوفيتش وأليكس كورداز بالإضافة إلى إعارة الروماني أونوت رادو إلى بورنموث الإنجليزي.



وانضم حارس سويسرا البالغ عمره 34 عاما إلى بايرن في يناير الماضي بعد أكثر من تسعة أعوام مع غريمه المحلي بروسيا مونشنغلادباخ.



وأصبح سومر الحارس الأساسي لبايرن في ظل غياب مانويل نوير بسبب كسر في الساق، لكن مع اقتراب عودة الأخير فضل زومر الرحيل والانتقال إلى إنتر.



وشارك سومر في 25 مباراة مع بايرن ونال لقب الدوري الألماني في الموسم الماضي.

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