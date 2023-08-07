مورينيو: نمت براحة أكبر بسبب عقد ديبالا

‭ ‬نفى جوزيه مورينيو مدرب روما انهيار علاقته بالنادي الإيطالي رغم عجز الإدارة عن التعاقد مع مهاجم لتعويض المصاب تامي أبراهام قبل انطلاق الموسم الجديد.

وبدا أن مورينيو يبعث برسالة إلى إدارة روما بنشر صورة عبر "إنستغرام" له مع طاقمه وشخص غير مرئي في ملعب للتدريب خلال فترة الإعداد للموسم في البرتغال الأسبوع الماضي.



وقال مورينيو (60 عاما) لصحيفة "كوريري ديلو سبورت": لا يوجد استفزاز، لم تكن نيتي، ليس كل شيء على ما يرام، كنت غاضبا لمدة ساعة ثم عدت للأجواء الإيجابية.

مادة اعلانية

وأضاف: بخصوص المهاجم الخيالي، يمكنني القول إنه حتى إذا وصل كيليان مبابي الأسبوع المقبل فهذا متأخر أيضا.



وأصيب مهاجم إنجلترا أبراهام بقطع في الرباط الصليبي للركبة في آخر يوم بالموسم الماضي وليس من المتوقع أن يعود للعب هذا العام.

وارتبط روما، الذي أنهى الموسم الماضي للدوري في المركز السادس، بالتعاقد مع مهاجم إسبانيا ألفارو موراتا وجيانلوكا

سكاماكا من أتلانتا لكنه لم يحسم أي صفقة منهما، بينما يستعد فريق مورينيو لبدء الموسم باستضافة سالرنيتانا يوم 20 أغسطس الجاري.



وتابع المدرب البرتغالي: بعد إصابة تامي كنا في موقف لا يقبله أي مدرب في العالم، من المستحيل أن أقول إنني سعيد، لكن من الخاطئ جدا القول إنني في حرب مفتوحة مع النادي. أصيب تامي في الخامس من يونيو، نتحدث عن 63 أو 64 يوما، بالنسبة لي يوجد اسم واحد، أنا شخص عملي للغاية دائما لكن ليس من المحتمل أن نحصل عليه، هذا ما قيل لي.



وروما ضمن ثمانية أندية توصلت إلى تسويات مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عقب العجز عن الالتزام بمتطلبات مالية في الموسم السابق.



ودفع النادي الإيطالي غرامة بقيمة خمسة ملايين يورو (5.50 مليون دولار) وبات مهددا بدفع 30 مليون يورو إضافية إذا لم يلتزم بقواعد الاستدامة لليويفا حتى موسم 2026-2027.



ونتيجة لذلك تعامل روما بهدوء في فترة الانتقالات وتعاقد مجانا مع إيفان نديكا وحسام عوار وضم راسموس كريستنسن معارا من ليدز يونايتد.



لكن أهم ما فعله هو الإبقاء على مهاجم الأرجنتين باولو ديبالا.



وقال مورينيو: عندما مر يوم الأول من أغسطس ولم يحدث تفعيل للشرط الجزائي في عقد ديبالا نمت براحة أكبر، هو لاعب من أعلى مستوى ولا يمكننا الاستمرار بدونه.