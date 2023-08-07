نوير يستأنف التدريبات بعد الخضوع لجراحة

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم يوم الاثنين أن حارس مرماه مانويل نوير استأنف التدريبات التأهيلية بعد الخضوع لعملية جراحية كانت مقررة منذ وقت سابق.

وأوضح بايرن ميونخ في بيان :خضع مانويل نوير لجراحة ناجحة يوم الأحد لإزالة الغرسات المعدنية من شظية الساق اليمنى.

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وكان مانويل نوير قد تعرض لكسر في الساق خلال ممارسته التزلج في فترة الأجازة في ديسمبر الماضي، وقد أبعدته الإصابة عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

وعمل نوير بشكل مكثف من أجل العودة للمشاركة من جديد، لكن لم تتضح الصورة بعد بشأن موعد عودته المحتمل.

وتعاقد بايرن ميونخ مع الحارس السويسري يان سومر من بوروسيا مونشنغلادباخ في يناير الماضي ليعوض غياب نوير، لكن سومر بصدد الانضمام إلى إنتر ميلان الإيطالي لعدم رغبته في الاستمرار في دور الحارس الثاني في الفريق البافاري.