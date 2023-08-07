نيمار يصدم باريس ويطلب الرحيل

أبلغ النجم البرازيلي نيمار إدارة باريس سان جيرمان برغبته في الرحيل عن النادي العاصمي، وذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية الشهيرة يوم الاثنين.
وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان قبل 6 أعوام وتحديداً في أغسطس 2017 مقابل 222 مليون يورو تمثل قيمة كسر عقده مع برشلونة الإسباني، جعلته اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم.
ووفقاً للصحيفة فإن اللاعب لم يكن راضياً عن تجمع الجماهير الغاضبة أمام منزله، إذ يرى اللاعب أن النادي لم يفعل شيئاً لحمايته.
وضاعف نيمار من مشاكل باريس سان جيرمان الذي تركه ليونيل ميسي وأبلغه كيليان مبابي بعدم رغبته بالاستمرار لما بعد نهاية الموسم المقبل.
وتوج نيمار مع سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي خمس مرات لكنه فشل في التتويج معه بلقب دوري أبطال أوروبا، وهو اللقب الذي فاز به مع برشلونة في 2015.
-
ثنائية لنيمار العائد في فوز سان جيرمان ودياً على تشونبوك الكوريخاض النجم الدولي البرازيلي نيمار أولى مبارياته مع باريس سان جيرمان الفرنسي منذ نحو ستة أشهر إثر غيابه عن الملاعب للإصابة، وأحرز هدفين على مدى 90 دقيقة ... رياضة
-
نيمار: بـ"حب" أو بدونه.. سأبقى في باريسأكد نجم كرة القدم البرازيلي نيمار رغبته في البقاء مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي وفي صفوف منتخب بلاده بعد الشائعات التي تحدثت عن إمكانية ... رياضة عالمية
-
"اقتلاع النبات" يكلف نيمار أكثر من 3 ملايين دولارغُرِمَ نيمار نجم المنتخب البرازيلي لكرة القدم وباريس سان جيرمان الفرنسي بمبلغ 16 مليون ريال (3.3 مليون دولار) لبنائه بحيرة في قصره الواقع في ضواحي ريو ... رياضة عالمية