"مساعد صلاح" يبشّر ليفربول بتجاوز العام المخيب

وجد ليفربول نفسه في موقف مألوف مجددا بعد خروجه من المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خلال موسم 2022-2023 المحبط، إذ سيكون داروين نوينز مساعد النجم المصري محمد صلاح في تسجيل الأهداف بعدما احتاج إلى عام كامل للتأقلم.

وبعد بداية متواضعة للموسم الماضي ابتعد ليفربول عن مراكز المقدمة ولا يزال يستفيق من آثار موسم 2021-2022 المرهق الذي لعب خلاله 63 مباراة.

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وبعد ستة مواسم في دوري أبطال أوروبا حيث بلغ فريق المدرب يورغن كلوب النهائي ثلاث مرات وتوج باللقب في 2019 وجد ليفربول نفسه يعود إلى الدوري الأوروبي.

واستغنت أندية الدوري الممتاز عن 14 مدربا في الموسم الماضي، لكن كلوب، الأكثر صمودا في المسابقة حاليا، لم يكن مهددا أبدا بفقدان وظيفته.

ويستمتع كلوب بالدعم في ليفربول ولا يمس من الجماهير التي وجهت أصابع الاتهام إلى الإدارة لضعف نشاطها في سوق الانتقالات.

وسيعزز التعافي الكامل لديوغو جوتا ولويس دياز الخيارات بالهجوم بينما احتاج داروين نونيز إلى موسم كامل للتطور كمهاجم حاسم وتخفيف العبء عن الهداف محمد صلاح.

كما أظهر كودي غاكبو مؤشرات مشجعة في نصف موسم منذ انضمامه في يناير ، وسيحتاج كلوب إلى كل الدعم المتاح، ليس فقط في صراع المربع الذهبي في إنجلترا وإنما في مشوار الدوري الأوروبي.



وستكون الأولوية للعودة لدوري الأبطال، بما يعني دخول المربع الذهبي أو الفوز بلقب الدوري الأوروبي، وهو الحد الأدنى المتوقع من ليفربول.