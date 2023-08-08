الخليفي في رسالة لمبابي: نبحث عن "مقاتلين" في باريس



وجه ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، رسالة إلى النجم كيليان مبابي خلال تقديم النادي الفرنسي للوافد الجديد غونزالو راموس، إذ قال بأن ناديه يبحث عن "مقاتلين" لتمثيله.



وأعلن النادي الفرنسي، يوم الاثنين، تعاقده مع المهاجم البرتغالي راموس لمدة موسم على سبيل الإعارة من بنفيكا مع أحقية الشراء.

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وخلال إعلان التعاقد مع اللاعب البرتغالي، قال الخليفي: يسعدنا أن نرحب بغونزالو راموس في عائلة باريس سان جيرمان.



وأضاف: راموس لاعب دولي شاب، رائع ومتحمس للغاية ويقاتل من أجل الفريق، هؤلاء هم نوعية اللاعبين الذين نريدهم في مستقبل النادي.

ووصفت صحيفة "ماركا" الإسبانية تصريحات رئيس نادي العاصمة الفرنسية بالسهم "المسموم" ضد كيليان مبابي، وأنه تحرك جديد في لعبة الشطرنج الفريدة بين مبابي والنادي، وشددت الصحيفة المقربة من ريال مدريد إلى أن تصريحات الخليفي كان يقصد بها مبابي، عندما ذكر بأن راموس من نوعية اللاعبين الذين يريدهم في مستقبل، ووصفت عبارة "يقاتل من أجل الفريق" بالأكثر قسوة تجاه مبابي.

ويكتنف الغموض مستقبل المهاجم الشاب مبابي بطل الدوري الفرنسي، ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتواجد في قائمة فريقه خلال مباراته أمام لوريان يوم السبت المقبل في مستهل حملة الدفاع عن لقب الدوري المحلي.

ويرغب مبابي، الذي انضم إلى سان جيرمان في 2017، في البقاء بملعب حديقة الأمراء في الموسم الجديد ثم يرحل في صفقة انتقال حر إلى ريال مدريد الإسباني.



وأخبر مبابي ناديه سان جيرمان في يونيو الماضي أنه لن يجدد عقده لعام أخر حتى 2025، ورد الفريق بالتأكيد على سعيه لبيع هداف منتخب فرنسا هذا الصيف لمنعه من الرحيل بالمجان في نهاية الموسم، بينما استبعد باريس هدافه من فترة الإعداد الآسيوية في اليابان وكوريا الجنوبية،