بيريز يوجه "لطمة" لمشجعي ريال مدريد: "انسوا مبابي"

كشفت شبكة "ريليفو" الإسبانية يوم الثلاثاء أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أبلغ مسؤولي النادي بـ"نسيان" كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان هذا الصيف، إذ إن الهدف هو التعاقد معه مجاناً العام المقبل دون الحاجة إلى دفع رسوم انتقال لناديه الفرنسي.
وأصبح مبابي موضوعاً ساخناً خلال الصيف الحالي بعدما أبلغ إدارة ناديه بعدم رغبته تمديد التعاقد لما بعد الموسم المقبل، بينما طلبت الأخيرة منه التجديد أو الانتقال في هذه الفترة، وسط شكوك من إدارة ناصر الخليفي بأن اللاعب الفرنسي الدولي اتفق مع ريال مدريد على الانتقال إلى صفوفه بعد نهاية عقده.
وقالت شبكة "ريليفو" الإسبانية يوم الثلاثاء: فلورنتينو بيريز أبلغ مسؤولي النادي بأن ينسوا مبابي هذا الصيف، فاللاعب لن يحضر إلى مدريد خلال الصيف لأن النادي لا يريد دفع رسوم انتقال لباريس سان جيرمان، بينما يستطيع الحصول على اللاعب مجاناً في يناير المقبل.
ويبحث ريال مدريد عن مهاجم ليخلف الفرنسي كريم بنزيمة والذي انتقل إلى اتحاد جدة في يونيو الماضي بعد 14 عاماً قضاها في صفوف الفريق.
-
ريال مدريد يعلق على "استقالة الرئيس فلورنتينو بيريز"نفى نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم شائعات عن قرب استقالة رئيسه فلورنتينو بيريز.وقال النادي يوم السبت إن الشائعات المنشورة في بعض وسائل الإعلام ... رياضة
-
بيريز: باريس "سيتوسل" لريال مدريد من أجل مبابيطلب فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني من موظفي النادي بعدم التحدث أو مفاوضة باريس سان جيرمان للتعاقد معه حتى إشعار آخر، كونه يعرف أن النادي ... رياضة عالمية
-
مفاجأة.. بيريز يكشف موعد تقديم مبابي كلاعب لريال مدريدكشف فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني لأعضاء مجلس إدارته، التاريخ المتوقع لتقديم النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان، ... رياضة عالمية