ضربة قوية لتشيلسي قبل بداية الموسم

قال تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء إن لاعبه الجديد كريستوفر نكونكو سيغيب لفترة طويلة بعد خضوع المهاجم الفرنسي لجراحة بسبب إصابة في الركبة.
وسقط نكونكو على الأرض وأمسك بساقه بعد التحام في الدقيقة التاسعة خلال التعادل 1-1 مع بروسيا دورتموند في مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد في شيكاغو.
وغادر نكونكو، المنضم لتشيلسي مقابل نحو 60 مليون جنيه إسترليني (76.32 مليون دولار) في فترة الانتقالات الحالية، الملعب منتصف الشوط الأول وهو يشعر بعدم راحة.
وقال تشيلسي في بيان: تعرض نكونكو لإصابة في الركبة وسيغيب المهاجم لفترة طويلة. خضع اللاعب البالغ عمره "25 عاما" لجراحة وسيبدأ فترة التأهيل مع الطاقم الطبي للفريق.
وتمثل إصابة نكونكو ضربة لخطط تشيلسي للعودة إلى المربع الذهبي الموسم المقبل مع المدرب الجديد ماوريسيو بوكيتينو بعدما احتل النادي اللندني المركز 12 الموسم الماضي.
وسجل نكونكو 23 هدفا مع رازن بال شبورت لايبزيغ في كافة مسابقات الموسم الماضي.
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