عراقي الأصل.. برشلونة يتعاقد مع موهبة فرايبورغ

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أعلن نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني يوم الثلاثاء تعاقده مع لاعب الوسط الشاب نوح دارفيتش، ذي الأصول العراقية، من صفوف فرايبورغ الألماني.
وضم برشلونة اللاعب البالغ عمره "16 عاما" بعقد يمتد حتى 2026 وسيشارك مع الفريق الرديف في دوري الدرجة الثالثة الإسباني.
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ودفع برشلونة 5ر2 مليون يورو لفرايبورغ لضم اللاعب، مع وضع شرط جزائي في عقده بقيمة مليار يورو.
وقال كليمنس هارتنباخ المدير الرياضي لفرايبورغ: لقد أظهرنا لنواه وعائلته والوفد المرافق له مسارًا رياضيًا مثاليًا وآفاقًا في فرايبورغ من وجهة نظرنا، لسوء الحظ قرارهم جاء مغايرا.
وأضاف: نتمنى أن تتحقق طموحاتهم في برشلونة.
وقاد دارفيتش المنتخب الألماني للتتويج بلقب كأس أمم أوروبا للناشئين تحت 17 عاما في يونيو الماضي.
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