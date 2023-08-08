كين يمنح بايرن وتوتنهام مهلة أخيرة لحسم مستقبله

منح النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي نادي بايرن ميونخ الألماني ودانييل ليفي رئيس ناديه الحالي الأسبوع الجاري لحسم متقبله.

وذكرت صحيفة "التليغراف" البريطانية أن كين (30 عاماً) لا ينوي الرحيل عن توتنهام بعد بداية الموسم، وبالتالي لن يتمكن بايرن ميونخ من ضمه في حال عدم التوصل إلى اتفاق قبل نهاية الأسبوع الجاري.

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وأضافت الصحيفة في تقريرها مساء الاثنين أنه من المرجح أن يتقدم بايرن ميونخ بعرض آخر، حيث يتطلع النادي البافاري أيضا إلى حسم الصفقة بأسرع شكل ممكن، قبل أن يفتتح الموسم بلقاء لايبزيغ في كأس السوبر الألماني يوم السبت المقبل.

ويرغب توتنهام في الحصول على 100 مليون جنيه إسترليني على الأقل نظير الاستغناء عن كين، بينما كشف موقع "ذا أثليتك" أن النادي رفض عرضاً من بايرن قيمته 86 مليون جنيه.

وكان بايرن ميونخ قد تقدم بعرض في البداية قيمته 70 مليون يورو بخلاف المتغيرات، لكنه قوبل بالرفض في يونيو، ثم تم رفض العرض الثاني من النادي البافاري في بداية يوليو الماضي.